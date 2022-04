Superando il Pontedera per 4-0, il Modena di Attilio Tesser è tornato sabato in Serie B dopo cinque anni. Grande gioia nella piazza emiliana per un traguardo arrivato dopo anni difficili con tanto di ripartenza dalla Serie D, e tra i calciatori. Tra i quali anche l'attaccante di scuola Inter Nicholas Bonfanti, arrivato ai Canarini in estate e tornato in tempo per il gran finale dopo una stagione abbastanza tormentata per via di diversi problemi fisici. Bonfanti che nel dopopartita, tra le lacrime, ha espresso così la sua felicità: "Non riesco a trovare le parole giuste. Vincere al primo anno è indescrivibile. Sono innamorato di questa piazza, li adoro".