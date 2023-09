La vita da manager di Samuel Eto'o non è proprio entusiasmante come quella da calciatore. Come evidenzia Tuttosport, la Lega Calcio professionistica del Camerun, nota come Lfpc ha scritto una lettera aperta indirizzata ai vertici della Fifa e della Caf, l’organismo di governo del calcio africano. Nella missiva si richiede un procedimento disciplinare contro Eto’o reo, secondo la Lfpc, di essersi macchiato di una serie di comportamenti incompatibili con la sua carica. Si va dall’aver patteggiato un’evasione fiscale milionaria all’erario spagnolo dell’epoca in cui militava nella Liga, ad aver aggredito uno YouTuber al Mondiale in Qatar, all’aver accettato di sponsorizzare un sito di scommesse, senza poi contare il dossier che lo accuserebbe di aver truccato delle gare di Terza divisione e di aver deciso personalmente di allontanare Onana dal Mondiale in Qatar.

Comportamenti che, ricordando il precedente di Rubiales (bacio senza consenso a Jenni Hermoso), sospeso dalla Fifa per 90 giorni e poi costretto a dimettersi, hanno portato la federazione a chiedere lo stesso trattamento per l'ex Pallone d'Oro africano.