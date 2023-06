Nuova possibile avventura per Federico Bonazzoli, reduce dalla stagione vissuta con la Salernitana. L'attaccante, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, potrebbe infatti finire in uno scambio in attacco tra la Lazio e i campani, con Cancellieri che andrebbe in amaranto e l'ex interista in biancoceleste. I capitolini avrebbero messo gli occhi anche su Dia.