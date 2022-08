Il Manchester United non ingaggerà Marko Arnautovic. Stando alle informazioni raccolte dai colleghi di Sky Sports UK, i Red Devils, ricevuto il due di picche dal Bologna dopo l'offerta da 7,6 milioni di sterline, si sono ritirati definitivamente dalla corsa di mercato per l'austriaco ex Inter e rivolgeranno le loro attenzioni ad altri obiettivi per regalare un nuovo rinforzo in attacco a Erik ten Hag.