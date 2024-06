L'Union Berlino ha rifiutato la prima offerta ufficiale del Bologna per Robin Gosens. La prima proposta rossoblu - riferisce Sky Sport - era di un prestito con diritto di riscatto, ma la formula che non ha convinto il club tedesco. Le parti si riaggiorneranno, con gli emiliani forti del via libera dell'ex Inter ad un ritorno in Italia dopo l'annata in Bundesliga.