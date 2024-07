L'Udinese continua a sognare Alexis Sanchez come ha ammesso lo stesso direttore generale oggi durante la conferenza di presentazione della nuova stagione (LEGGI QUI). Il cileno, rimasto svincolato dopo la separazione con l'Inter a fine stagione, potrebbe tornare in Friuli, lì dove è iniziata la sua meravigliosa e ricca carriera. Secondo Gianlucadimarzio.com il club bianconero continua a spingere per convincere l'attaccante a tornare a casa. Ma le diverse piste davanti al Niño sono aperte e non fanno dell'Udinese l'unico club a corteggiarlo, sulla scia del cileno ci sono anche Marsiglia e Lille.