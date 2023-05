Potrebbe già essere arrivata al capolinea l'avventura di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Stando al Mundo Deportivo, infatti, il laterale marocchino ex Inter non si troverebbe più a suo agio nel club campione di Francia per motivi di ordine calcistico ma anche extra campo: il sintomo di questo malcontento, spiegano i colleghi, è diventato chiaro quando è stato espulso nel match contro l'Ajaccio e le telecamere lo hanno pizzicato mentre diceva polemicamente "questa è la Francia".

Tuttavia, ci sono attualmente due grandi ostacoli che potrebbero complicare il suo addio: il lungo contratto che lo lega al PSG (scadenza giugno 2026) e l'entità economica dello stesso (10 milioni di euro netti a stagione).