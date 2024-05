L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sui dettagli dell'accordo tra Antonio Conte e il Napoli. Come riportato dal quotidiano, Aurelio De Laurentiis ha accettato di garantire all'ex tecnico di Inter e Juventus un maxi ingaggio da 20 milioni lordi a stagione per tre anni e i cinque collaboratori, ma ha chiesto a Conte una scappatoia, una via di fuga: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il Napoli vuole avere la possibilità di rescindere il contratto con l'allenatore salentino, visto che un'altra stagione senza proventi UEFA sarebbe difficilmente ammortizzabile.

Da qui la richiesta: se il Napoli non va in Champions, l’avventura di Conte terminerebbe alla fine della prima stagione. Senza buonuscita o altro. Conte ha accettato, ma anche lui ha preteso una clausola simile: al di là del piazzamento finale nella prossima stagione, l'ex ct vuole una exit-strategy che lo tenga libero alla fine del primo anno napoletano di tirare le somme della sua esperienza in azzurro. L'accordo sarà di fatto annuale con rinnovo per due anni se alla fine dell'anno prossimo le parti saranno d'accordo su tutto e se le condizioni lo permetteranno.