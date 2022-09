Il Brera, che ormai da un ventennio tutti conoscono come la 'terza squadra di Milano', supera i confini della città legandosi all''Akademija Pandev, fondata dall'ex tripletista dell'Inter nel 2014 come fabbrica di talenti nella città natale, Strumica. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la collaborazione appena nata diventerà ancora più strutturata nel corso della stagione macedone: non si tratta di una fusione, ma una contaminazione globale, dal nome alle magliette. "In questi anni molti investitori si sono avvicinati a noi con l’idea di farci salire di categoria, ma ci interessa più restare fedeli a quest’anima solidale", ha spiegato il fondatore del Brera, Alessandro Aleotti, alla rosea. Intanto, l'ex nerazzurro è già vicino alla terza squadra di Milano e parteciperà venerdì al sorteggio per la nuova edizione del “Fenix Trophy”, originale Champions per dilettanti riconosciuta dall’Uefa. Qui si scontrano club che vedono nel pallone un’esperienza di condivisione e inclusione, ma senza rinunciare a competere.