Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-Atalanta, match in programma domani alle 18 all'Olimpico, Gian Piero Gasperini ha riservato ancora una volta elogi a José Mourinho: "Oggi gioca con una difesa a tre, ha cambiato molto. È un grande allenatore, va al passo con i tempi e modifica in base alle esigenze. Le due partite dell'anno scorso ci sono rimaste un po'... così, senza togliere nulla alla Roma, soprattutto per la capacità che ha di rinnovarsi. Mourinho ha trasmesso un entusiasmo eccezionale a Roma, ha risvegliato una piazza fantastica. Lui genera questo tipo d'entusiasmo".