Dopo l'addio di Gundogan direzione Barcellona, il Manchester City trova subito il rimpiazzo per occupare lo slot libero a centrocampo. Stando alle ultime informazioni che rimbalzano dall'Inghilterra, infatti, Mateo Kovacic sarà un nuovo giocatore di Citizens: il croato ex Inter dovrebbe mettere la firma sul contratto in giornata, con l'ufficialità attesa nelle prossime ore.