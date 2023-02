Mauro Icardi non ha intenzione di tornare al Paris-Saint Germain, club ancora proprietario del suo cartellino girato poi in prestito al Galatasaray. Questo quanto riferiscono i colleghi turchi del Fanatik: il Gala vorrebbe trattenerlo anche oltre il 2024 (scadenza dell'accordo con i parigini), ma Maurito ha riferito di non aver ancora preso una decisione per il futuro. La priorità dell'ex capitano dell'Inter sarebbe un ritorno in Serie A.