Non sta andando benissimo l'avventura di Roberto Mancini con la nazionale dell'Arabia Saudita: tre sconfitte e un pareggio con quattro gol segnati e nove subiti. Secondo il Corriere della Sera, il ct sarebbe già a rischio esonero nel caso in cui non dovesse passare il girone di qualificazione con Pakistan, Giordania e Tagikistan, in cui l'Arabia è la grande favorita, o se dovesse andare male la Coppa d'Asia (arabi nel girone con Kirghizistan e Thailandia) del prossimo gennaio.

In ogni caso l'ex ct azzurro ha una clausola confidenziale nel contratto che gli consegne di avere una parte dei soldi garantiti fino al 2027 in caso di esonero.