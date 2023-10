Il Profeta non perdona. Hernanes ha subito lasciato il segno contro il Monferrato. Dopo esser entrato nel secondo tempo, ha siglato (dopo 3' dal suo ingresso, ndr) il primo col nella sua nuova esperienza in Prima Categoria. Mettendo a segno la rete del momentaneo 2-0 per il Sale, che ha poi vinto 2-1. Il 38enne ha esultato col suo marchio di fabbrica: la capriola.