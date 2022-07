Un ritorno sempre piacevole e orgoglioso, quello alle porte di San Siro. Fa aprire l'album dei ricordi e dei pensieri positivi vissuti nel passato. Lo sa benissimo anche l'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin, che su 'Instagram' ha postato un'immagine in ginocchio con un grande sorriso all'esterno dalla 'Scala del calcio': "Come dimenticare tanti momenti di gioia in questo stadio?", ha scritto Guarin, che si è ritirato dal calcio giocato proprio un anno fa, al termine dell'ultima esperienza in terra colombiana con la maglia del Millonarios.