Il titolo di campione di Svizzera vinto con lo Zurigo , il suo primo in carriera tra i professionisti, permetterà a Wilfried Gnonto di giocarsi la possibilità di qualificarsi ai gironi di Champions League . "Sarà molto emozionante, ed è molto gratificante ripensando a tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l’anno - ha spiegato l'attaccante 18enne a Gianlucadimarzio.com -. La Champions League è un sogno e un obiettivo per me, sono cresciuto guardando queste partite e cerco di lavorare ogni giorno per questo".

Un'occasione che il ragazzo di Verbania si è guadagnato prendendo la non facile decisione di dire addio all'Inter, il club che lo ha cresciuto calcisticamente: "Non è stato facile andare via dopo 8 stagioni passate lì, ma il calcio è così e a volte bisogna prendere delle decisioni difficili. Sarò sempre grato per tutto quello che ho imparato in quegli anni e per il fatto di avermi permesso anche di allenarmi con molti dei miei idoli".