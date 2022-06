Nelle ultime ore, stando a Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Friburgo è balzato in pole position nella corsa di mercato per Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 valutato 10 mlioni di euro dallo Zurigo, nonostante la scadenza di contratto sia fissata per il 2023. La concorrente numero uno è l'Hoffenheim del neo allenatore André Breitenreiter, che con l'ex canterano dell'Inter ha vinto la Swiss Super League. Sfida a due, dunque, tra due squadre di Bundesliga, destinazione è gradita all'ex canterano interista che la Germania ce l'ha nel destino, avendo messo a referto un assist e un gol nei due match giocati con la Nazionale italiana maggiore contro i teutonici.