Dopo l'exploit in Nations League con la maglia azzurra dell'Italia di Mancini, per Wilfried Gnonto potrebbe aprirsi una nuova esperienza in Olanda. Come riporta Voetbal International, sul 18enne attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter avrebbe messo gli occhi al Feyenoord, club alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo dopo gli addii di Cyriel Dessers e Bryan Linssen. Con un contratto in scadenza con lo Zurigo fino al giugno 2023, Gnonto a Rotterdam dovrebbe vedersela con la concorrenza di Danilo, arrivato dall'Ajax a parametro zero.