E' una giornata di auguri in casa Inter. non solo per il club stesso che oggi arriva a 116 anni di attività, ma anche per protagonisti della squadra di oggi come Kristjan Asllani e di ieri come Youri Djorkaeff e Juan Sebastian Veron. Compleanno anche per la Brujita, che l'Inter celebra ricordando i suoi numeri con la maglia nerazzurra: "Ha vestito la maglia dell'Inter dal 2004 al 2006, totalizzando 74 presenze e segnando 4 reti. Ecco alcune curiosità che lo riguardano. La sua leadership tecnica e il suo carisma sono stati decisivi per la conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, con il suo gol segnato ai supplementari nella sfida in casa della Juventus, giocata il 20 agosto 2005".