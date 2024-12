Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato di Mario Balotelli dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue parole a DAZN: "I giocatori entrati nella ripresa, come Thorsby e Norton-Cuffy, hanno portato energia e qualità. Mario (Balotelli) sta facendo bene, si allena bene. Deve continuare così".

Sul campio di proprietà Vieira ha detto in conferenza stampa: "Avere un nuovo proprietario porterà stabilità alla società ma la cosa importante è pensare a queste partite che sono importanti per noi. Ci sarà tempo per pensare al mercato. La cosa importante è vedere cosa hanno fatto i giocatori oggi. Da come hanno giocato, mi hanno fatto capire che vogliono fare parte della società. E questo è un segnale importante".