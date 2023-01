Nella conferenza stampa della vigilia della partita di Coppa Italia contro la Roma, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha svelato la propria ammirazione per l'omologo giallorosso José Mourinho: "La Roma è una squadra strutturata. Da parte mia è fonte di ispirazione incontrare un allenatore come Mourinho e potermi confrontare contro di lui. Sappiamo che è una squadra forte, sappiamo le loro qualità ma allo stesso tempo andremo a Roma per difenderci quando c’è da difendere e determinare all’interno della gara in modo concreto