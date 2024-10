Sebastien Frey non rinnega il suo amore per l'Inter. Intervenuto ule frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', l'ex portiere ripercorre parte della sua carriera ricordando l'esperienza in nerazzurro: "Sono affezionato a tutte le squadre in cui ho giocato. Il primo amore non si scorda mai, sono arrivato all'Inter negli anni '90 quando la Serie A era sinonimo di grande calcio, era una sfida anche l'allenamento quando ti trovavi davanti Ronaldo e Zamorano".

Immancabile il passaggio sul Parma: "Non voglio dimenticare Parma che mi ha dato tanto, mi ha dato anche l'unico trofeo di squadra. Poi la tappa Verona, a 19 anni ho fatto vedere chi sono e lì è iniziata la carriera di Frey".