Non è un periodo facile per André Onana al Manchester United, dove continua a collezionare errori. L'ultimo sabato in casa del Brentford, in cui il portiere ci ha messo del suo nel vantaggio di Jensen: i Red Devils hanno poi ribaltato il risultato con la doppietta di McTominay (gol vittoria al 97'). Rio Ferdinand, che in passato aveva applaudito l'ingaggio di Onana, parla ora nuovamente del portiere ex Inter durante il suo podcast Five. "La corsa di Onana verso i compagni al gol vittoria mi ha ricordato un po' una mia partita con l'Inghilterra contro la Grecia, non giocai bene, e quando Beckham segnò su punizione corsi a ringraziarlo. Quando commetti un errore non si può descrivere il sollievo che si prova quando un tuo compagno ribalta la partita. Quella parata su Jensen era alla sua portata, sono sicuro che in allenamento fa sempre quel tipo di parate. Ho visto che Peter Schmeichel gli ha parlato e gli ha detto di evitare che la pressione dello United prenda il sopravvento su di lui.

In questo momento c'è nervosismo, a causa degli errori. Tanti chiedono se potrà recuperare. C'ero quando è arrivato De Gea. Era ovviamente più giovane ma non è partito bene, basti pensare che nelle sue prime 10 partite i numeri erano simili a quelli di Onana. Se dovessi parlare con lui sono sicuro che mi direbbe: 'Questo non è l'inizio che volevo, non è affatto vicino al livello a cui sono abituato a esibirmi e questo non è lo standard richiesto al Man Utd, quindi ho bisogno di rafforzare le mie idee'".