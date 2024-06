La nuova vita professionale di José Mourinho proseguira in Turchia, ma lo Special One ci tiene subito a smentire alcune voci di mercato che lo vorrebbero intenzionato a cambiare l'attacco del Fenerbahce con l'addio di Edin Dzeko e l'ingresso di Romelu Lukaku: "Dovresti informarti del trasferimento dopo che è stato completato - la replica del portoghese ad un giornalista in conferenza stampa -. La cultura qui è un po' diversa, ci sono speculazioni. Sento che voglio Lukaku e Dybala: non voglio questi giocatori. Sappiamo cosa stiamo facendo".