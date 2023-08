Non poteva esserci esordio migliore nel campionato turco per Edin Dzeko, che ha trascinato il Fenerbahçe alla vittoria con una doppietta decisiva. L'ex Inter ha impiegato appena 18 minuti per mettere a referto due gol contro il Gaziantep, che poi, rimasto in dieci per l'espulsione di Alexandru Maxim al 23', ha accarezzato l'idea di rimontare con la rete che ha accorciato le distanze di Arda Kizildag segnata in pieno recupero nel primo tempo. Niente da fare per gli ospiti: alla fine ha esultato il Fener, mettendosi in tasca i primi tre punti nel torneo griffati dal Cigno di Sarajevo.