Samuel Eto'o, a margine della consegna del premio Fair Play Menarini a Fiesole, ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordando la sua parentesi all'Inter e la conquista del Triplete con Mourinho.

"Ho dei bellissimi ricordi della mia esperienza all’Inter. Quello che tanti hanno ritenuto un sacrificio da parte mia, ovvero quello di giocare in una posizione di campo diversa da quella mia naturale, in realtà è stato utile per vincere un bellissimo trofeo, la Champions League, in un club che aveva un grandissimo presidente come Massimo Moratti, che è una gran bella persona - le sue parole -. Auguro ai nerazzurri di vincere ancora tanti trofei, vedremo quello che succederà nella prossima Champions League. Rimango certamente un tifoso dell’Inter e quando ho tempo continuo ad andare allo stadio”