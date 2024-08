Eder appende gli scarpini al chiodo all'età di 37 anni. Lo farà ufficialmente domenica prossima dopo Criciuma-Atletico Mineiro, quello che sarà l'ultimo match della sua carriera che lo ha visto giocare in Brasile, in Italia, con una parentesi all'Inter, e in Cina vestendo la maglia del Jiangsu Suning. L'italo-brasiliano si ritira col club in cui è cresciuto, davanti alla sua gente: "Sarà un momento molto speciale - ha spiegato l'attaccante ai canali ufficiali del club brasiliano -. Sto avendo il privilegio di concludere la mia carriera nel club che mi ha fatto conoscere al mondo, di fronte a tutti i meravigliosi tifosi che abbiamo, che mi rendono molto felice ed emozionato. Sono molto orgoglioso e devo solo ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo mio viaggio".