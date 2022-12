"Alla Sampdoria ho vissuto i miei anni migliori. Ho tanti gol nel cuore, dai primi in B ai tre nei derby. E poi c'è quello all'Inter, punizione su tocco di Eto'o, io festeggio sotto la Sud e il cronometro segna 19:46, come 1946, l'anno di nascita della Samp. A casa ho la foto di quell'esultanza". Il racconto è di Eder Citadin Martins , ex attaccante di Samp ed Inter intervistato oggi da Il Secolo XIX.

"Mi dispiace tanto per il periodo difficile della Sampdoria - aggiunge nella chiacchierata -. La rosa è forte, Quagliarella ha una carriera che parla per lui, Manolo pure, Sabiri lo vediamo al Mondiale e tanti hanno sempre fatto bene in A. Ci sono annate che nascono male, poi devi rincorrere, cambi tecnico e non è facile, vai avanti e aumenta la pressione. La sosta e il ritiro in Turchia aiuteranno ma da gennaio non si può più sbagliare".