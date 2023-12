Possibile futuro al Boca Juniors per Arturo Vidal, centrocampista con un passato anche tra le fila dell’Inter e della Juventus. Come riportato da Olé, il calciatore sarebbe il primo rinforzo sui taccuini del club nel caso in cui Juan Roman Riquelme, ora vicepresidente, dovesse riuscire a farsi eleggere alla presidenza della società argentina. La concorrente primaria per il calciatore è il club cileno del Colo Colo.