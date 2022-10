Obafemi Martins feseggia i 38 anni e l'Inter non dimentica un messaggio di auguri per l'ex attaccante nerazzurro. "Tanti auguri Obafemi Martins! Nato a Lagos il 28 ottobre 1984 oggi "Oba Oba" compie 38 anni - si legge su Inter.it -. La sua avventura nerazzurra è cominciata in Primavera ed è proseguita in Prima Squadra dove ha collezionato 134 presenze e 49 reti tra il 2002 e il 2006. Tra i suoi gol alcuni rimangono indimenticabili per i tifosi nerazzurri, come quello segnato contro l’Arsenal o la rete che ha avviato la storica rimonta contro la Sampdoria nel 2005. Con la maglia nerazzurra ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, rimanendo nel cuore dei tifosi anche grazie alle sue strepitose capriole".