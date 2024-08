I sei mesi di Lukas Podolski all'Inter non sono stati di certo indimenticabili. Curioso è stato il siparietto che l'ha visto protagonista qualche minuto fa con i colleghi di Sky Sport inviati a Varsavia per la Supercoppa europea tra Real Madrid e Atalanta. Intercettato brevemente, ha dichiarato: "Forza Inter", andandosene sorridendo. Podolski farà questa sera il commentatore tecnico della partita per una televisione polacca.