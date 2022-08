Esordio stagionale da dimenticare per il Manchester United, superato in casa dal Brighton che si porta avanti di due reti già nel primo tempo e poi resiste agli assalti di Ronaldo, entrato dalla panchina nella ripresa, e compagni. Al termine della gara il tecnico Erik Ten Hag ha speso parole di elogio per l'ex nerrazzuro Eriksen e la sua duttilità: "È un lavoro infernale. Dobbiamo lavorare sodo, analizzare e poi andare avanti. È battuta d'arresto, oltre che una vera delusione. Sapevo fin dall'inizio che non sarebbe stato facile. Abbiamo regalato due gol e l'organizzazione non è stata buona – le parole riprese dalla BBC -. È chiaro che nel secondo tempo abbiamo fatto meglio a centrocampo con Eriksen più arretrato e Ronaldo davanti. Abbiamo creato e Rashford ha avuto due buone occasioni: è un peccato non aver segnato. Non sono soddisfatto per niente, dovremo fare meglio. Dobbiamo imparare rapidamente la lezione. Il Brighton è una discreta squadra, a loro vanno tutti i complimenti, ma io guardo la mia squadra e non avremmo dovuto regalare due gol facili".