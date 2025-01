Ricordando il suo trascorso da calciatore interista, con 25 reti in 70 presenze in campo in nerazzurro fra tutte le competizioni nelle due stagioni e mezzo come calciatore, e la sua carriera dirigenziale, dal 2002 al 2014, durante la quale è stato tra gli artefici della serie di trionfi ottenuti dall'Inter dal 2006 fino al Triplete del 2010, l'Inter fa i suoi migliori auguri a Marco Branca, che compie oggi 60 anni.