Oggi compie 25 anni la rovesciata da videogioco di Francesco Moriero nel match del primo turno di Coppa Uefa contro gli svizzeri del Neuchâtel Xamax, "Questo è il gol più bello che ho fatto con la maglia dell’Inter, c’era stato uno scambio Ganz-Sartor che poi era arrivato sul fondo per mettere un cross molto forte e alto - ha raccontato l'ex Sciuscià nerazzurro a Inter.it -. Ricordo che ho dovuto cambiare postura in pochi secondi per andare a prendere questa palla fino in cielo. È stato un gol stupendo, il gesto è stato fantastico, l’esecuzione, l’abbraccio dei miei compagni, erano forse più felici loro di me. Ronaldo, Djorkaeff, Winter mi hanno fatto i complimenti, con Simoni ci siamo guardati da lontano, si vedeva che era contentissimo e mi ha fatto ok con il pollice. Quella è stata un’annata importante e bellissima, abbiamo vinto la Coppa Uefa, si era creato un gruppo fantastico, ci sentiamo ancora oggi in una chat. Ho fatto anche tanti assist, quello più bello è stato per il gol di Ronaldo nel derby, c’era sintonia negli sguardi, nei movimenti, nei tempi. Poi c’è quello per Zamorano contro il Napoli, ero partito in contropiede da solo per poi mettergli quel cross, o quello per il gol di testa di Simeone. L’assist per me era naturale, giocavo soprattutto per far fare gol ai miei compagni.