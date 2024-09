Potrebbe scoccare presto in casa Como l'ora di Emil Audero, il portiere reduce dall'esperienza come vice di Yann Sommer all'Inter. Parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita col Bologna, il tecnico lariano Cesc Fabregas ha aperto alla possibilità di vedere Audero titolare: "Audero è pronto per giocare, è una possibilità. Reina finora ha aiutato molto la squadra, Emil deve crescere con i piedi ma può iniziare tranquillamente".