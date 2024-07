Conclusi Europeo e Coppa America, cala definitivamente il sipario sulla stagione 2023/24. A titoli di coda scritti, i dadi e le somme sono stati tratti e per l'occasione Sky Sport stila la classifica dei 10 portieri più preziosi al mondo. Lista nella quale non compare nessun interista, ma un affezionatissimo ex: André Onana.

Il camerunense, passato un anno fa dall'Inter al Manchester United, con i suoi 35 milioni di euro di valore di mercato, si è posizionato sesto alle spalle del milanista Mike Maignan, quinto con 38 milioni di vdm.