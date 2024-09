Il pesante ko subito dalla Nazionale cilena al Monumental di Buenos Aires contro l'Argentina ha fatto andare su tutte le furie Arturo Vidal. Che sui suoi profili social non usa mezzi termini per commentare la disfatta scagliandosi in particolare col ct della Roja Ricardo Gareca: "Questo idiota (Huevon, nella più forte versione originale, ndr) non guarda le partite della Copa Libertadores, guarda solo le partite di calcio argentino. Come si fa a non notarlo? Non li vede giocare nella Libertadores. Una partita del genere fa rabbia. Sono grato ai ragazzi per il loro sacrificio e impegno, ma non puoi bruciarli così tanto. Deve smettere di inventare, il calcio è molto semplice. Manca solo che faccia sei cambi".

L'ex giocatore di Inter e Juventus lancia poi stilettate all'Albiceleste: "La cosa peggiore è che facciamo brutta figura con questi altri idioti che fino a poco tempo fa avevano vinto due coppe, e poi hanno vinto tutto, ma aver perso con noi gli è servito. Ma non possiamo regalare così tanto".