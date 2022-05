L'ex difensore dell'Inter e della nazionale, Fabio Cannavaro, potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Espanyol. Dopo aver chiuso la parentesi in Cina, il tecnico sta cercando una sistemazione in Europa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Pallone d'Oro 2006 potrebbe sostituire Vicente Moreno, che non continuerà nel prossimo anno.