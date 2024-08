Esteban Cambiasso spegne oggi 44 candeline e riceve, puntuali gli auguri dell'Inter. "Le sue esultanze dopo i gol sono rimaste nel cuore di tutti i tifosi - esordisce il club nerazzurro nella nota dedicata al Cuchu -. Manifestazioni di gioia pura, braccia aperte e urlo senza sosta. I gol e molto altro. Anima di un'Inter vincente, centrocampista totale, carismatico e passionale. 10 anni all'Inter: 430 presenze, dall'estate 2004. 51 i gol. La sua presenza in campo è stata dominante e decisiva: 15 i trofei vinti: 5 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Nel 2021 i tifosi interisti lo hanno inserito nella Hall of Fame del Club: incastonato per sempre nella storia nerazzurra. Oggi il "Cuchu" compie 44 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri".

Il pensiero dell'Inter viene poi riproposto anche sui social: "Cuore, testa e trofei. Auguri Cuchu".