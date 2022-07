Dopo la breve esperienza all'Inter, con cui ha conquistato la Coppa Italia, Felipe Caicedo è tornato al Genoa rispettando il contratto fino al 2024. Ma la sua permanenza nel club appena retrocesso in Serie B non è per nulla scontata. Anzi, probabile un suo addio definitivo, con risoluzione. E in questo caso per l'attaccante potrebbero aprirsi nuovi scenari. Nello specifico il Bristol City FC, oltre a un paio di club mediorientali, spera che la situazione di Caicedo si risolva in Italia per poterlo ingaggiare, come ha fatto sapere nelle ultime ore Futbolecuador.com.