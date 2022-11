Parlando al Corriere dello Sport, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti si sofferma sull'eventuale ritorno in rossoblu per Radja Nainggolan, che nei giorni scorsi si è detto possibilista in merito a un terzo capitolo della sua carriera in Sardegna: "Mi fa piacere sentir dire da lui queste cose, è un amico. È molto legato al Cagliari e ha lasciato la porticina aperta come tutti quelli che qui sono stati bene. Ma parlare ora di un suo ritorno non sarebbe rispettoso per i miei compagni. Si vedrà in futuro“.