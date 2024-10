Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore dell'Inter Nicolas Burdisso ha raccontato un aneddoto legato a José Mourinho ai tempi in cui guidava la Beneamata. "Mi ricordo che tante volte lui, nelle riunioni tecniche prima di una gara, non dava solo gli undici giocatori titolari tra virgolette, ma ne dava 15-16. Lui iniziava la partita e diceva 'noi giochiamo oggi, ma anche mercoledì in Champions. Posso solo dire che oggi la squadra è questa' ma poi ci diceva i nomi di chi avrebbe giocato mercoledì. Quindi tante volte andavi in panchina e non sapevi se essere triste perché non giocavi quella gara che era importante se essere felice perché avresti giocato la prossima. Questa suo modo di comunicare era fantastico. Nel 2008 quando è arrivato lui iniziava a cambiare il calcio a livello metodologico in questa periodizzazione tattica, con questo modo di allenare senza fare mai lavoro a secco e senza mai andare in palestra, facendo una grande mole di lavoro in campo per preparare la partita in modo pazzesco".