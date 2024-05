Leonardo Bonucci appende gli scarpini al chiodo all'età di 37 anni. Il difensore, dunque, chiude la sua carriera come calciatore dopo aver giocato l'ultima stagione per metà con l'Union Berlino e per l'altra metà al Fenerbahce, al termine di una vita sportiva passata con la maglia della Juventus sulle spalle, interrotta solamente dalla parentesi sfortunata di un anno vissuta al Milan. "Da piccolo sognavo questa storia da raccontare, promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi, esultando, avendo fede attraverso le difficoltà, con coraggio - ha scritto su Instagram -. Un padre, un compagno, un marito, un calciatore, oltre la storia oggi sono io".