Colpo di scena in Marocco: il Flamengo è stato eliminato dal Mondiale per Club. I campioni della Copa Libertadores hanno dovuto cedere il passo alla formazione saudita dell'Al Hilal. La partita si è conclusa col punteggio di 3-2: la doppietta di Salem Al-Hossari e il gol di Luciano Vietto lanciano la squadra allenata dall'ex Inter Ramon Diaz, inutili i due gol dei Rubronegros, rimasti in dieci nel recupero del primo tempo per l'espulsione di Gerson, firmati da Pedro. Serata da dimenticare per Gabriel Barbosa, schierato titolare ma non in grado di incidere, e per Arturo Vidal subentrato nei minuti finali a Thiago Maia.