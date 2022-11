Un commento sulla Juventus.

"Una società fortissima, con un bravissimo allenatore. Faranno bene

Le piacerebbe tornare ad allenare in Italia?

"Sì, mi piacerebbe lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi devi avere il progetto giusto, la mentalità giusta e devi usare la tua esperienza. Bisogna lavorare col vivaio, coi giocatori che hai. Possiamo utilizzare l'esperienza per trovare un equilibrio tra il mercato e coltivare i giovani".

Chi lo vince il Mondiale?

"Il Brasile, credo, perché hanno tanti giocatori e se si fa male qualcuno quello che entra è anche meglio".