"Sto bene, veramente bene. È sempre difficile giocare contro il Napoli, voglio troppo bene al Napoli". Inizia così la chiacchierata con Radio Kiss Kiss Napoli di Mario Balotelli, ex Inter ed ora attaccante dell’Adana Demirspor, all’indomani dell’amichevole contro gli azzurri di Luciano Spalletti, protagonista di un aneddoto: "A fine partita ho detto a Spalletti: 'Se ti serve un attaccante ci sono', lui ha riso. Futuro al Napoli? Balotelli è andato in Turchia per fare una vita tranquilla (ride, ndr), per me il calcio italiano è stressante. Napoli è una realtà bellissima e quando la prendi devi essere responsabile. Non tutti lo sono, se fosse per me sarei a Napoli da 10 anni".