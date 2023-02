Parlando a margine dell'evento organizzato in memoria di Andrea Fortunato, ex calciatore di Juventus e Genoa, morto a 24 anni a causa della leucemia, il presidente della Lega B Mauro Balata ha commentato l'approdo alla Spal di Radja Nainggolan: "Ne abbiamo diversi di campioni fra i calciatori. Lui fa rumore, è un grandissimo giocatore, un campione che impreziosisce il nostro campionato, ma io faccio il tifo per i giovani e continuerò a tifare per loro. Ne abbiamo tanti di bravi e a volte vengono penalizzati ingiustamente".