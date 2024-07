Emil Audero lascia la Sampdoria e si accasa al social. Il portiere, nell'ultima stagione all'Inter, saluta così sui propri social il club blucerchiato: "Cara Sampdoria, grazie. Grazie per quello che mi hai dato in tutti questi anni, fuori e soprattutto dentro il campo. Sono qua per scrivere che oggi le nostre strade si separano ma con il cuore sarò sempre legato a questa società e soprattutto alla gente che mi ha sostenuto e mi vuole bene.

Non c’è cosa più bella di aver unito e reso felici tanti sampdoriani, con un ricordo che rimarrà lì per sempre, nella storia di questo club. Non vedo l’ora di poter tornare a salutarvi, ancora una volta GRAZIE! Emil", le sue parole.