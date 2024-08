In attesa di definire il suo futuro, sempre più indirizzato verso il ritorno all'Udinese, Alexis Sanchez si tiene in allenamento presso le strutture della nazionale cilena, insieme ai connazionali Isla e Thomas Galdames. Raggiunto da ESPN, l'ex attaccante dell'Inter ha ringraziato lo staff tecnico e tutti gli addetti ai lavori del centro sportivo per l'accoglienza. Di seguito le parole del Niño.

"Questa settimana è stata incredibile con le persone della Nazionale: la cucina, gli attrezzi e tutte le persone che conosco da tanto tempo ed è bello vedere che ti vogliono bene e ti trattano in questo modo. Sono arrivati molti giovani giocatori e questo mi rende felice ed è anche utile per loro allenarsi con noi più anziani. È stata una bella cosa vederli imparare le esigenze che si avvertono ad ogni allenamento, perché allenarsi con giocatori d'élite può aiutarli molto".