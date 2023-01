In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro dopo l'addio all'Anversa, Radja Nainggolan resta in terra fiamminga dove ha nel frattempo trovato una casa temporanea. L'ex Inter è stato orgogliosamente immortalato durante un allenamento dai canali ufficiali della Maluka Football Training, scuola calcio per ragazzini situata ad Aversa dove il calciatore belga sta, per l'appunto, continuando ad allenarsi per tenersi in forma. "Ninja is in the house" si legge nella didascali aggiunta alla storia Instagram (CLICCA QUI).